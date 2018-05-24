إحالة 55 موظفًا بقطاعات خدمية في الغربية للتحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، إحالة 55 من قوة العاملين بمنشآت تابعة للمحليات والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي بقرية أبوالغر للتحقيق؛ بسبب عدم الانضباط الوظيفى.

كان رئيس مدينة كفرالزيات قد تلقى تقريرًا من قسم المتابعة بمجلس المدينة أمس، الأربعاء، يتضمن المرور المفاجئ على المنشآت والقطاعات الخدمية بقرية أبو الغر، وتم رصد غياب، وترك عمل لـ 17 موظفًا بالوحدة المحلية للقرية و32 طبيبًا وممرضة وفنيًا وإداريًا بالوحدة الصحية للقرية و2 موظف بمكتب التموين و4 موظفين بمكتب التضامن الاجتماعي بالقرية.

كما تضمن التقرير انتظام العمل بمركز شباب قرية أبوالغر والجمعية الزراعية والطب البيطرى بذات القرية.