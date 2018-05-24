زوج ضحية الأسانسير:الإهمال موجود في المستشفى بنسبة 100%

أكد كمال، زوج ضحية الأسانسير، أن زوجته حالتها الآن مستقرة إلى حدًا ما، كاشفا ان الاسانسير بالمستشفى العام في السويس لايوجد به اي وسائل أمان.
وأضاف زوج ضحية الأسانسير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً":" أن الإهمال في المستشفى العام في السويس لا يتصوره أحد"، موضحا ان زوجته تعاني من كسر في الحوض، والعمود الفقري، واتركبلها 7 مسامير، ولديها كسر في ذراعها".
وأشار إلى أن زوجته كانت بصحبة شقيقتها أثناء زيارتها للمستشفى لتلقي العلاج، وسقطت من الأسانسير بسبب الإهمال، معقبًا: "الإهمال موجود في المستشفى بنسبة 100%".