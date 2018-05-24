» ارتفاع عدد المفقودين لـ17 شخصا في "إعصار "سقطري"

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قالت مصادر بالسلطة المحلية بسقطري، إن  عدد المفقودين جراء اشتداد الإعصار "ميكونو" 17 شخصا حتى اللحظة.

وأشارت المصادر، حسب تصريحات لعدد من الوكالات العربية، إلى أن عدد المفقودين قد يرتفع جراء الإعصار الذي بلغ دورته الليلة في ضرب سقطري.

وأوضحت أن السيول التي خلفتها الأمطار جرفت عدد من السيارات، وأن وحدات من الجيش والأمن واالمتطوعين نفذت عمليات إجلاء لكثير من المواطنين في حديبو وغيرها من مناطق جزيرة سقطرى.

وكان الإعصار قد تسبب في غرق سفينة، وجنوح أخرى مساء الأربعاء، وحسب أخر نشرة صرت من المركز الوطني للأرصاد حول الإعصار ماكونو، فإن محطة الرصد الجوي في جزيرة سقطرى تسجل أمطار غزيرة جداً بلغت 101 ملم من الأمطار خلال 6 ساعات فقط، وارتفاع للموج لـ5 إلى 7 أمتار. 

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