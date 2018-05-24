أول رد من صلاح على حملات السخرية من زوجته

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عبر نجمنا المصري محمد صلاح عن ضيقه الشديد من التعرض لعائلته عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وقال "صلاح" خلال مؤتمر شركة "DHL" : "تصريحات كريستيانو رونالدو عني صحيحة .. هو يلعب بقدمه اليمنى وأنا ألعب باليسرى .. نحن الاثنان في قمة تركيزنا .. وأريد أن أساعد فريقي للفوز".

وأضاف: "قلت قبل ذلك أن رونالدو وميسى لاعبان كبيران واستطاعا أن يقدما مستوى متميز على مدار سنوات طويلة ".

وأضاف: "لا يضايقني على الإطلاق أن يتم انتقادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. تلك وجهة نظر وعليّ احترامها .. لكن أكثر ما يضايقني هو التدخل في حياة عائلتي أو في حياتي الشخصية " حسب "في الجول".

وكان كتاب صحفيون قد سطروا عدة مقالات للإساءة للحية "صلاح" أو لحجاب زوجته ، وهو الأمر الذي ضايقه كثيرًا وجعله يعلق اليوم لأول مرة عليه.

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