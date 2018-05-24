كشف 3 مفاجآت جديدة عن الآثار المهربة لإيطاليا

24 مايو 2018 - 06:35 ص

كشف المستشار أحمد أبو زيد - المتحدث باسم الخارجية المصرية - بعض المفاجآت حول تهريب آثار مصرية إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية .



وقال "أبو زيد" خلال مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي : "أولا هذه الواقعة ليست جديدة بل تم أخطارنا بها منذ مارس الماضي من قبل السلطات الإيطالية ".



وأضاف : "هناك بعض الأمور التي تثير التساؤلات لدينا .. أبرزها أن السلطات الإيطالية أبلغتنا أن الآثار تم تهريبها من الإسكندرية في حاوية دبلوماسية تخص شخص إيطالي .. وليس معنى أنها حاوية دبلوماسية أنها تخص دبلوماسي مصري .. نحن مثلا لا نعلم من هذا الرجل الإيطالي الذي يملك الحاوية .. هل هو دبلوماسي أم لا ؟ .. وهل تم تهريب الآثار من الإسكندرية أم أتت من بلد أخرى ومرت عبر الإسكندرية؟ .. كل هذه الأسئلة لم تجب عليها السلطات الإيطالية .. المعلومات قليلة جدًا".



وأردف: "أيضًا نحن لم نتأكد ما إذا كانت هذه آثار مصرية بالفعل أم لا؟ .. لقد أرسلوا لنا بعض الصور .. والأمر يحتاج للفحص ".



بينما أكد الدكتور شعبان عبد الجواد - المسؤول بوزارة الآثار المصرية - أن الآثار المرسلة صورها من السلطات الإيطالية ليست موجودة ضمن سجل الآثار المصري ، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك سجلًا للآثار لتعرف ما المفقود وما الموجود وتلك القطع ليست موجودة في السجل.



وأضاف : "من خلال رؤيتنا للصور نجزم أنها آثار مصرية وليست مقلدة مثلما قال البعض".



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