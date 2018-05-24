» فنانة شهيرة تستنجد بمحمد صلاح .. ما السبب؟

24 مايو 2018 - 07:49 ص

استنجدت الممثلة آيتن عامر بنجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لكي يتوسط لدى منتج مسلسلها "أيوب" ليصرف لها باقي مستحقاتها .



وتقوم "آيتن" بدور فتاة تدعى "سماح" في مسلسل "أيوب" لا يهمها شيء سوى المال وتتسبب في سجن شقيقها وموت أمها .



ومازحها المنتج تامر مرسي قائلًا : "بعد اللي سماح عملتة في مسلسل #ايوب قررنا عدم صرف باقي مستحقاتها المالية من المسلسل لحد ما الناس ترضي عليها".



لترد "آيتن" عبر حسابها قائلة : "يا خراب بيتك يا سماح .. الرضا و السماح يا أهل السماح دة احنا داخلين على #كاس_العالم أروح اشجع ازاى انا دلوقتى .. الحقنى يا ابوصلاح".

