تعرف على المبلغ الذي تقاضاه عمرو خالد في إعلان "الفراخ"

24 مايو 2018 - 08:44 ص

كشفت مصادر صحفية عن الرقم الذي تقاضاه الداعية عمرو خالد مقابل قيامه بتنفيذ إعلان لمصلحة إحدى الشركات التي تتاجر في الدواجن .



وقالت مصادر مطلعة في الشركة صاحبة الإعلان إن "خالد" تقاضى 200 ألف جنيه (نحو 12 ألف دولار)، مقابل تأدية الإعلان، الذي قام بالاعتذار عنه في وقت لاحق، إلا أنه حصل على المبلغ "بحسب الوفد".



وأضافت المصادر أن الشركة ستصدر بيان اعتذار للشعب المصري عن الإعلان، لافتة إلى أن مدير الشركة رفض فكرة الإعلان، غير أن إدارة التسويق أصرت عليها، قبل أن تقوم الشركة في وقت لاحق بحذف الإعلان عن حساباتها في التواصل الاجتماعي.



