» هذا هو النادي الأعلى قيمة في أوروبا

24 مايو 2018 - 08:54 ص

كشفت شركة "كيه.بي.إم.جي" للخدمات المهنية عن النادي الأعلى قيمة في أوروبا لعام 2018 ، مؤكدة أنه نادي مانشستر يونايتد .



ووفق الدراسة، فقد زادت قيمة "الشياطين الحمر" بنسبة خمسة بالمئة عما كانت عليه في العام 2017، لتصل إلى 3,2 مليار يورو، متقدما على ريال الثاني (2,9 مليار يورو) وبرشلونة الثالث (2,8 مليار يورو).



وتتضمن المراكز العشرة الأولى خمسة أندية أخرى من إنجلترا، هي مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.



واحتل بايرن ميونخ بطل البوندسليغا المركز الرابع، بينما جاء يوفنتوس بطل إيطاليا في المركز التاسع.



وأوضح رئيس قسم الاستشارة في قطاع الرياضة في الشركة جاك بوسوغ: "نحتسب أصول كل ناد، إذا كان يملك ملعبا على سبيل المثال، قيمة اللاعبين، لكن أيضا قيمة العلامة التجارية أو الصورة من ناحية العقود الإعلانية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي".



وتعتمد الدراسة على الموسمين السابقين للموسم المنقضي، 2015/ 2016 و2016/ 2017، وترتكز على قيم الأرباح، وعائدات بيع حقوق البث، وحجم القاعدة الجماهيرية، والإمكانيات الرياضية، وكذلك قيم الملاعب.