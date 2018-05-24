» عبد الرحيم علي: مصر تحتاج وزيرًا للسعادة

إيمان هاني
أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، حاجة مصر إلى وزير للسعادة، قائلاً: "إنه كان سيعين وزيرًا للسعادة إذا كان رئيسًا للجمهورية.
وأضاف "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،: "بشوف المصريين سعداء في يوم واحد بس وهو يوم ما منتخب مصر يفوز في كأس إفريقيا".
وتابع: "لو كنت وزيرًا للسعادة سأقاتل من أجل حصول مصر على كأس إفريقيا وكأس العالم، حتى تكون مصر سعيدة".
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