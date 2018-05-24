لهذا السبب كذبت على المصريين يوم اغتيال "السادات"

24 مايو 2018 - 09:05 ص

أكد الإعلامي خيري حسن، أنه كلف من الإذاعة المصرية بتغطية انتصارات أكتوبر التى شهدت اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وشاهد بعينه السادات بعد موته ولكنه عندما قرأ الخبر بالإذاعة على الجمهور كذب على المصريين، وأخبرهم أن الرئيس السادات أصيب في كتفه، وذلك لوقف أحداث كثيرة كان مخططًا لها أن تحدث فى حال الإعلان عن اغتيال "السادات" مرة واحدة.

وأضاف "حسن"، خلال لقائه ببرنامج على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجماعة الإسلامية استولت فى هذا اليوم على محافظة أسيوط وقتلوا 80 ضابطًا، فعندما أخبرنا الرأى العام المصري أن السادات مازال على قيد الحياة، حدثت ربكة لهذه الجماعة فى باقى المحافظات ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها.

وتابع: "بعدها أدركت أن الإعلامي يمكن أن يكذب مراعاة للأمن القومي و أن الكذب على الجمهور يكون فى بعض الأحيان مهم لإنقاذ البلاد من الضياع.

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