  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:56 م
بحث متقدم
القذافي

350 مليون يورو ميزانية خاصة للقذافي

محمد صلاح

هجوم مدريدي على "صلاح" قبل نهائي أوروبا

تذكرة المترو

بالأرقام.. المترو لا يخسر والزيادة لإنشاء محطات جديدة

احمد ماهر

أحمد ماهر: هؤلاء هم الدواعش

مشاري بن راشد

هجوم علي مشاري بن راشد : خليك في الأذكار

المستشار أحمد أبوزيد

تفاصيل جديدة بشأن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

عرض صورة القدس بدون الأقصي "استفزاز للمسلمين"

محافظة القاهرة: الحكومة بريئة من حريق سوق الجمعة

بالفيديو.. أولى لقطات حريق سوق الجملة في أكتوبر

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

تصريحات جديدة لوزير النقل عن "المترو"

وائل عباس

إخواني للإسلاميين : الحرية لـ "وائل عباس"

متصلة: زوجى بيفطرني في رمضان

آخر الأخبار

الشيخ أحمد الصباع
الشيخ أحمد الصباع

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعرف على المسلسلات المفضلة لمحمد صلاح

#

طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة

#

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

#

أغنية رمضان جانا أبكتني في العقرب

زوجة

العاصمة

شهر رمضان

أحمد الصباغ

 اشتكت متصلة ، زوجها مؤكدة أنه يجامعها في نهار رمضان، معقبة: "بيفطرني في رمضان، وأنا مش عارفة عليا إيه لربنا".

 و من جهته رد الشيخ أحمد الصباع، الداعية الإسلامي، خلال حواره مع فضائية "العاصمة"، علي المتصلة : قائلا :"مش عارف أقول إيه، الأمر خطير جدًا، الشئ الوحيد اللي عليه القضاء والكفارة هو الجماع في نهار رمضان، تعويض اليوم ده بيكون بصيام 60يومًا وإطعام 60 مسكينًا".

 وتابع: "الواحد بيتكسف يعمل كده في ليل رمضان، حاولي تبعدي عنه في هذه الأيام، ولو طوعتيه هتكوني مشاركة معاه في هذه المعصية".

 ووجه رسالة لزوج السيدة قائلا: "محبكتش يعني قدامك 11 شهر، الإنسان ده مش طبيعي، وإنتي يا حاجة في نهار رمضان متحلويش في نفسك أووي في نهار رمضان، ما تبقيش طول السنة غفير نظامي، وتيجي في رمضان تحلوي.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» جلوس الأم المتوفاة على مكتب المدير في العمل فرح
» متصلة: زوجى بيفطرني في رمضان
» أحمد موسي لـ"جمال عيد": "بلاش كذب"
» منع "ترامب" من حجب المغردين علي "تويتر"
» بالفيديو.. موقف محرج لمندوبة الولايات المتحدة
» عبد الرحيم علي: 3 قرارات سأتخدها لو أصبحت رئيسا للجمهورية
» غرامة مالية على "جنش"
» "كريستيانو": صلاح لا يشبهني
» حريق هائل فى سوق الجملة بـ"أكتوبر"
» "الأرصاد" تزف بشري سارة للمواطنين
» هذا هو النادي الأعلى قيمة في أوروبا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

نعم - 89 %
لا - 6 %
لا أهتم - 4 %
اجمالى المصوتين:771

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"