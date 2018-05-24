» "الأرصاد" تزف بشري سارة للمواطنين

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الغد

الطقس

الأرصاد

أحمد عبد العال

  توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس انخفاضًا في درجات الحرارة وتحسنًا ملحوظًا، كما نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وانخفاضًا من درجة إلى درجتين على الوجه البحري والقاهرة.

 وأضاف عبد العال، خلال لقائهِ ببرنامج «ساعة من مصر»، المُذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد المغربي،، قائلاً: "سنشهد انخفاضًا لدرجات الحرارة حتى تصل يوم السبت المقبل لـ 35 درجة".

  وأوضح عبد العال، أنَّ فُرص سقوط الأمطار غدا يوم الجمعة، ستكون على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ، لافتا إلي إنَّ حجم الأمطار المتوقعة بعد غد الجمعة على القاهرة من خفيفة إلى متوسطة.

 .  


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