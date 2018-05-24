تصريحات جديدة لوزير النقل عن "المترو"

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النقل

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المترو

هشام عرفات

 أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الخط الثالث من مترو أنفاق حوالي 16 كيلو ويشمل على 15 محطة.

 وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ماوراء الحدث"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تستهدف نقل مليون ونصف مليون راكب يومًيا، مشيرا إلى أن الخط الثالث سيوفر  الكثير على المواطن.

 وأضاف عرفات : "مستقبل النقل الجماعي في القاهرة هام جدًا، وخاصة مترو الأنفاق؛ لأنه يعتبر من أهم المشروعات التي يشعر بها المواطنون".


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