روسيا تشن هجوما إلكترونيا على النهائي الأوروبي

24 مايو 2018 - 09:34 ص

حذرت شركة "سيسكو سيستمز"، في أوكرانيا من هجوم الكتروني مرتقب تشنه روسيا على أراضيها تستهدف من خلاله نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته السبت المقبل بين ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وريال مدريد الأسباني.

وأعلن جهاز أمن الدولة في أوكرانيا عن محاولة روسيا استهداف النهائي الأوروبي بعد أن حذرت شركة "سيسكو سيستمز"، من أن متسللين أصابوا ما لا يقل عن 500 ألف موجة إشارة "راوتر" وأجهزة تخزين في عشرات الدول ببرنامج فيروس معقد.

وقال كريج وليامز الباحث في "سيسكو" إن "تالوس" وحدة مخابرات الإنترنت بالشركة على ثقة كبيرة بأن الحكومة الروسية وراء الحملة لأن برنامج القرصنة له شفرات مشتركة مع برنامج قرصنة استخدم من قبل في هجمات على الإنترنت نسبتها الإدارة الأميركية لموسكو.

وذكر بيان جهاز أمن الدولة في أوكرانيا: "خبراء الأمن يعتقدون أن إصابة الأجهزة على أراضي أوكرانيا هو تحضير لعمل آخر من أعمال العدوان الإلكتروني من جانب روسيا الاتحادية يهدف إلى زعزعة الاستقرار قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضحت "سيسكو" أن الفيروس الجديد "في.بي.إن فيلتر" يمكن استخدامه في التجسس وفي التدخل في اتصالات الإنترنت أو لشن هجمات مدمرة في أوكرانيا، التي ألقت اللوم على روسيا من قبل في هجمات قرصنة ضخمة أدت إلى وقف جزء من شبكة الكهرباء وإغلاق مصانع.

يذكر أن روسيا نفت من قبل تأكيدات أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى وشركات نظم أمن إنترنت أوروبية أنها وراء برنامج ضخم للقرصنة العالمية شمل محاولات للإضرار باقتصاد أوكرانيا والتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.