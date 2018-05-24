إخواني للإسلاميين : الحرية لـ "وائل عباس"

24 مايو 2018 - 09:37 ص

قال هيثم أبو خليل الهارب في تركيا وأحد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي إن الهجوم علي الناشط "وائل عباس" من قبل بعض الإسلاميين أو مؤيدي الإخوان فيه ظلم كبير.

وأضاف علي حسابه علي تويتر إن ما قاله عباس عن الإخوان ومؤيديهم " ده بيدخل من وجهة نظري في إطار الرأي واجتهاد ونظرة وارد إنه سيتم تصويبها مع الوقت بالحوار والنقاش ..لكن أن نقول عليه إنه ظالم ونشمت فيه فهذاغير عادل وظلم كبير ، الحرية لوائل عباس".

كان عدد من الإسلاميين قد أبدوا شماتة في اعتقال المدون وائل عباس ، الذي تم القبض عليه فجر أمس الأربعاء ، حيث قال سعيد عباسي، القيادي بجماعة «الإخوان»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك: «أنا ممكن أقول الحرية لعنان وأبو الفتوح، لكن واحد يتطاول علي أم شهيد وزوجة وأم معتقل جزمتها برقبتة يبقي عندي الكلب أنضف منه وارحمونا من مثالية مكذوبة وتمثيل قميء».

في الوقت الذي أبدى فيه المغرد عبدالله الشريف، استياءه من الرافضين للشماتة في القبض على عباس، وقال عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: ".. لازم تكتب بوست تستنكر فيه اعتقال وائل عباس اللي بيسب فصيلك ودينك ودين اللي خلفوك كل يوم على صفحته، كدا تبقى وسطى ومعتدل وكيوت ونسقفلك كلنا".