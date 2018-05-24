بالفيديو.. أولى لقطات حريق سوق الجملة في أكتوبر

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خسائر بشرية

الحماية المدنية

طريق الواحات

سوق الجملة بأكتوبر

حريق سوق الجملة بـ 6 أكتوبر

حصلت "المصريون" على أولى اللقطات لحريق سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، الموازي لطريق الواحات.

وكانت معلومات قد وردت لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة يفيد بنشوب حريق في منطقة سوق الجملة بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده.

وتصاعد الدخان الكثيف من جراء الحريق ليملأ سماء المنطقة، ما أدى لإصابة بعض المواطنين بحالات اختناق.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمحيط الحريق، تحسبا لأي إصابات أو خسائر بشرية بسبب الحريق، وسط محاولات رجال الإطفاء بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة لإخماد الحريق.











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