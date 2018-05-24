انخفاض في درجات حرارة اليوم

24 مايو 2018 - 10:03 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 24 مايو.

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل ليلًا على جميع الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط أمطار غربًا.

وحسب بيان الهيئة، من المتوقع أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد ومناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة "العظمى - الصغرى" على جميع أنحاء البلاد:

القاهرة 25 38

وسط الدلتا 24 37

الإسكندرية 22 32

بلطيم 21 31

مطروح 20 30

السلوم 22 32

سيوة 27 41

بورسعيد 22 29

دمياط 21 27

العريش 19 27

رفح 18 26

الإسماعيلية 25 39

السويس 25 37

رأس سدر 24 37

نخل 19 37

نويبع 24 33

طابا 20 35

كاترين 19 31

الطور 23 39

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 27 41

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 39

بني سويف 25 40

المنيا 25 41

أسيوط 27 42

سوهاج 30 42

قنا 29 44

الأقصر 29 44

أسوان 30 45

أبو سمبل 27 43

الوادي الجديد 27 44

شلاتين 28 38

أبو رماد 27 37

رأس حدربة 29 36

حلايب 30 35