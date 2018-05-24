التحفظ على مليون ونصف صاروخ ألعاب نارية

24 مايو 2018 - 10:09 ص

أمرت نيابة الجمالية التحفظ على 12 كرتونة بداخلها مليون و400 ألف صاروخ ألعاب نارية، تمهيدًا لإعدامها قبل بيعها في الأسواق.

الواقعة، تعود عندما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية القبض على "إبراهيم أ ع" 21 سنة، تاجر، لحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن مُستأجر له بالمنطقة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية بقيادة المقدم محمد علوى رئيس مباحث الجمالية، وضباط مباحث القسم، أسفرت عن ضبطه اثناء تواجده داخل المخزن، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 12كرتونة، بداخلهم عدد 1.400.000صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات.