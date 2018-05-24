» منع "ترامب" من حجب متابعيه علي "تويتر"

24 مايو 2018 - 10:29 ص

قضت محكمة أمريكية بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجب مستخدمين لتويتر من على حسابه الشخصى بالموقع بسبب مواقف سياسية ، مشيرًا الحكم إلى أن هذه المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعى وأخرى لمسئولين بالحكومة تعتبر مواقع عامة لعامة الجمهور ولا يمكن التحكم بها.

وقالت القاضية ناعومى ريس باكوالد التى أصدرت الحكم وفق ما جاء بوكالة "رويترز"، أن التعليقات على حساب الرئيس وحسابات غيره من مسؤولي الحكومة تعد منتديات عامة، مشيرة إلى حجب مستخدمي الموقع بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي .

وأكدت وزارة العدل الأميركية، التي تنوب عن ترامب في القضية على إنها تختلف بكل إحترام مع قرار المحكمة وتدرس خطوات مقبلة حول إمكانية الطعن، وفى نفس السياق رفضت باكوالد رد محامي الوزارة بأن حق ترامب في التعبير يسمح له بحجب من لا يود التواصل معهم.

يذكر أن ترامب حول حسابه على "تويتر" جزءا لا يتجزأ من رئاسته، إذ يستخدمه للترويج لأجندته والإعلان عن سياساته والهجوم على المنتقدين كما إنه قام بحجب الكثير من المنتقدين، ما يعني منعهم من الرد مباشرة على تغريداته، ومن بين الشخصيات التى حجبها "ترامب"، الروائي ستيفن كينغ والروائية آن رايس والممثلة الكوميدية روزي أودونيل وعارضة الأزياء كريسي تيغن والممثلة مارينا سيرتيس"، ولم تأمر القاضية ترامب بإزالة أوامر الحجب السابقة، لكنها قالت إنه بوسعه استخدام خاصية "الكتم" على تويتر، التي تعني أنه لن يرى تغريدات من يريد مع إتاحة لهم الفرصة للرد على تغريداته، ما يحفظ حقهم في حرية التعبير.