قائد المنتخب السعودي : مواجهة روسيا ستحدد مصيرنا بكأس العالم

24 مايو 2018 - 10:42 ص

قال أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، إن مباريات "الأخضر" في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018، ليست سهلة لافتا إلى أن اللقاء مع روسيا هو الأول في تاريخ المنتخب السعودي.

وأضاف خلال حواره مع "سي ان ان" بالعربية، التقينا قبل ذلك مع منتخب "أوروجواي" في جدة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، ومع المنتخب المصري التقينا كثيرًا بحكم القرابة بين الدولتين.

وتابع "هوساوي" سنستعد لكل مباراة على حدا حتى نتمكن من تحقيق الهدف الذي ذهبنا من أجله، مشيرًا إلى أن لقاء المنتخب الروسي في افتتاح المونديال سيحدد كثيرًا للمنتخب السعودي خلال مشواره في البطولة.