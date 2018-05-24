مظاهرة احتجاجية ضد ترامب في نيويورك

24 مايو 2018 - 10:48 ص

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس، دونالد ترامب، أثناء قدومه للمدينة؛ للمشاركة في حملة للتبرعات.

المظاهرة نظمها عشرات الرافضين لسياسات الرئيس الأمريكي، أمام الفنادق الذي توجد به حملة التبرعات في حي مانهاتن بالمدينة الأمريكية التي تعد معقل الديمقراطيين، ومحل ميلاد ترامب.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات مناهضة لترامب وسياساته، من قبيل “نحن نريد قائداً وليس شخصاً يغرد على تويتر بتغرديات تقشعر لها الأبدان”، و”الكاذب، واللص”.

جاء ذلك وسط تدابير مشددة اتخذتها قوات الأمن.