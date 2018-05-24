هجوم مدريدي على "صلاح" قبل نهائي أوروبا

24 مايو 2018 - 11:02 ص

أشاد مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق فيسنتي ديل بوسكي، بإمكانيات لاعبي الفريق الإسباني وقدرتهم على حسم المباراة المرتقبة مع ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لافتا إلى أن إمكانيات الفريق المنافس محدودة ولا تناسب حجم الفريق الملكي.

وشدد بوسكي في تصريحات تلفزيونية، على أنه لا شك بفوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم، لما يمتلكه من لاعبين مميزين باعتباره أفضل ناد أوروبي في الوقت الحالي.

وأضاف مدرب إسبانيا السابق، أن لا أحد من لاعبي الريدز يمكنه الوقوف بوجه نجوم الملكي، قائلا: "حتى محمد صلاح لا يستطيع مجاراة العملاقين كريم بنزيما وغاريث بيل".

ويقدم صلاح أداء لافتا في موسمه الأول مع الريدز، حيث حصد أغلب الجوائز الفردية أبرزها لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليغ، بجانب وصوله مع الليفر إلى نهائي دوري الأبطال.



