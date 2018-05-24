مواصفات حذاء "صلاح" بنهائي أوروبا

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ريال مدريد

محمد صلاح

لاعب

نهائي أوروبا

يلتقي اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ضمن فريقه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوربا المقرر له السبت المقبل بحذاء جديد.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية إن إحدى الشركات أنتجت حذاءً جديداً لـ"صلاح" سيخوض به مباراة النهائي، مشيرة إلى أن الحذاء الجديد يتمتع بالعديد من المميزات، أبرزها مساعدة اللاعب على الركض بشكل أسرع.

وصعد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب على روما الإيطالي بنتيجة 7 – 6، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني الذي تأهل على حساب بايرن ميونخ الألماني.

جدير بالذكر، أن محمد صلاح تمكن من تسجيل 44 هدفًا مع ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم، منها 32 هدفاً فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". 
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