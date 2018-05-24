توريد 175 ألف طن قمح لصوامع بني سويف

24 مايو 2018 - 11:55 ص

أعلنت لجنة القمح ببنى سويف، أنه تم توريد 175 ألف طن من الأقماح للصوامع والشون الموجودة داخل المحافظة مؤكدة أن عمليات التوريد مستمرة حتى منتصف يونيو القادم.



أوضح جمعة على عبد الحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بنى سويف، أن محافظة بنى سويف تضم 4 صوامع كبرى بالإضافة إلى 22 هنجرًا ومخزنًا ومركز تجميع موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن السعة الاستيعابية لجميع الصوامع والشون داخل بنى سويف تبلغ نحو 220 ألف طن.