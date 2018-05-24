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كوريا الشمالية: لن نتوسل الحوار مع واشنطن

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مايك بينس
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وكالات

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رفضت مسئولة بارزة في كوريا الشمالية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بشأن بيونجيانج ووصفتها بأنها "غبية" في خطوة تزيد الشكوك حول انعقاد قمة ثنائية بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل.

وقالت تشوي سون-هوي إن بيونجيانج "لن تتوسل" من أجل إجراء حوار مع واشنطن محذرة من "استعراض للقوة النووية" إذا فشلت الدبلوماسية.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من "اللعب" مع الرئيس ترامب إذا ما التقيا الشهر المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، قال الطرفان إن القمة المقررة في 12 يونيو المقبل قد تؤجل أو تلغى.

وهددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بإلغاء القمة إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي البلاد عن الأسلحة النووية من جانب واحد.

وهددت كوريا الشمالية، أيضًا بالانسحاب من الاجتماع بعد تصريحات من جانب مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون التي قال فيها إنه سيتبع "نموذج ليبيا" لنزع السلاح النووى.

وقالت المسئولة الكورية، التي انخرطت في مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، إن نائب الرئيس الأمريكي "وقحة".

وأضافت "كشخص ملم بالشئون الأمريكية، لا يمكنني إلا أن أبدي دهشتي من تصريحات جاهلة وغبية تأتي على لسان نائب رئيس الولايات المتحدة".

وأوضحت تشوي سون-هوي قائلة: "سواء اجتمعنا في غرفة مشتركة أم حدثت مواجهة واستعراض للقوة النووية، الأمر كله يعتمد على سلوك وتعامل الولايات المتحدة".


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