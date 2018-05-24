إخلاء سبيل ضابط وآخرين فى هروب عصابة "البروفيسور"

24 مايو 2018 - 01:03 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر إخلاء سبيل ضابط وأميني شرطة بضمان وظيفتهم، على خلفية اتهامهم بالإهمال في أداء عملهم مما تسبب في هروب 3 أفراد من العصابة الدولية المتهمين بسرقة 150 مليونًا والمعروف بعصابة "البروفيسور"، جنيه الصادر في حقهم أحكام بالسجن 33 سنة.

أكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أن الأجهزة الأمنية بقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والإسكندرية نجحت في أقل من 48 ساعة في ضبط عناصر التشكيل العصابي السابق هروبه من قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأشار إلى، أن هذا التشكيل يضم "سامي ي م"، و"علاء ج ع"، و"حمزة ط ع"، حيث توفرت معلومات لفريق البحث الذي شُكِّل فور هروب المتهمين حول توجههم لمحافظة الإسكندرية.

وعلى الفور اتُّخذ اللازم نحو تشديد الإجراءات وتعميم النشرات بأوصاف الهاربين وصورهم، على الكمائن والارتكازات الأمنية بالطرق والأماكن المحتمل ترددههم عليها خلال محاولتهم الهرب.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط الهاربين بمنطقة العصافرة بحري بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية.