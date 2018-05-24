دفاع "الشاطر" عن الإرشاد: كانوا في حالة دفاع شرعي

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مكتب الارشاد

خيرت الشاطر

علاء علم الدين

محاكمة خير الشاطر

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، واستكمل المحامي "علاء علم الدين" الدفاع عن خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين مرافعته.

وأكد "علم الدين" بأن الجزء الأول من مرافعته بالجلسات السابقة كان يدور في نفي نسبة الأفعال الواردة بأمر الإحالة لأي شخص متواجد بمكتب الإرشاد أثناء الأحداث، ليؤكد بأن الجزء الثاني من المرافعة سيكون مُسايرًا لافتراض صحة ما في الأوراق، وأوضح بأن ما حدث خلال الوقائع بأنه يُعد نموذج يُدرس لحالة الدفاع الشرعي، مما يتوافر معه حالة الضرورة، ذاكرًا أن في حالة الضرورة تمتنع معها مسئولية الجاني عن الفعل حتى لو شكل ذلك جريمة من الجرائم، لافتًا الى نص المادة 61 من قانون العقوبات.

وأوضح"علم الدين" بأن ما يؤكد تعرض من بداخل المقر لخطر جسيم حمل المُتجمهرين حول مكتب الإرشاد لأسلحة آلية وخرطوش واسلحة بيضاء و أدوات تستخدم في الاعتداء وقنابل مولوتوف تم استخدامها فعليًا، وما يُستدل عليه بواسطة شهادات الشهود، ومعاينة النيابة العامة التي أثبتت العثور على مقذوفات بطلقات نارية و خرطوش، وكذا معاينة مصلحة الأدلة الجنائية لمسرح الأحداث التي أثبتت وجود آثار إطلاق أعيرة نارية على جدران مبنى مكتب الإرشاد من الخارج وحول نوافذه و بحوائطه الداخلية، واصابة متواجدين داخل المقر نتيجة استخدام هذه الأسلحة بدليل ما ورد في تقرير مصلحة الأدلة الجنائية آثار دماء أنها تواجدت بإحدى غرف مكتب الإرشاد، فضلاً عن محاولة المتجمهرين من دخول المبنى وهو ما ظهر في الفيديوهات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي و محمد الجمل.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة، الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق  النار.


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