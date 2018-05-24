عامل يعتدى جنسيًا على طفلة قبل الإفطار

أقدم عامل على هتك عرض طفلة واعتدى عليها جنسيًا بمنطقة الأميرية.
وردت معلومات لقسم شرطة الأميرية، يفيد بضبط عامل، هتك عرض طفلة، تبلغ من العمر 5 سنوات داخل مدخل منزل، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتبين من التحريات، أن المتهم "إبراهيم م"، 30 سنة استدرج المجنى عليها طفلة 5 سنوات قبل وقت الإفطار بحجة شراء "حلوى" لها واقتادها الى مدخل أحد المنازل للاعتداء عليها.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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