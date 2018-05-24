عامل يعتدى جنسيًا على طفلة قبل الإفطار

24 مايو 2018 - 02:35 م

أقدم عامل على هتك عرض طفلة واعتدى عليها جنسيًا بمنطقة الأميرية.

وردت معلومات لقسم شرطة الأميرية، يفيد بضبط عامل، هتك عرض طفلة، تبلغ من العمر 5 سنوات داخل مدخل منزل، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات، أن المتهم "إبراهيم م"، 30 سنة استدرج المجنى عليها طفلة 5 سنوات قبل وقت الإفطار بحجة شراء "حلوى" لها واقتادها الى مدخل أحد المنازل للاعتداء عليها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.