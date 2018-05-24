» إسماعيل: تكثيف الجهود للقضاء على فيروسC نهائيًا

24 مايو 2018 - 03:16 م

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيا في مصر، والاهتمام بالعمل بشكل سريع على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إعادة الإصابة، من خلال مكافحة العدوى، واتباع الاحتياطات اللازمة داخل بنوك الدم والعيادات والمستشفيات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور وزراء الصحة، والمالية، والتعليم العالي، لاستعراض خطوات تنفيذ البرنامج التنفيذي لعلاج فيروس سي، بالإسراع في انجاز المسح الطبي الشامل الذي يتم تطبيقه على الفئة العمرية من 19 إلى 59 عامًا، الأكثر إصابة بالمرض، بحيث يتم وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وذلك بهدف اكتشاف المرض مبكرا باعتباره خطوة مهمة نحو التمكن من علاجه سريعًا.

من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة إلى أن المسح الطبي الشامل يستهدف نحو 43.5 مليون مواطن، بين الفئة العمرية المحددة الأكثر عرضة للإصابة (إجمالي عددها نحو 50 مليون مواطن)، مؤكدا أنه قد تم إجراء المسح فعلياً لنحو 6 ملايين مواطن حتى الآن.

وعرض وزير الصحة، خلال الاجتماع الجهود المبذولة في إطار حملة علاج مرضي فيروس سي في الفترة الماضية، والتي ساهمت في علاج نحو 1.6 مليون مواطن، والخطوات الجاري اتخاذها لاستكمال الحملة؛ للقضاء تماما على الفيروس.