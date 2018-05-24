«ترامب» ينقلب مجددًا على زعيم كوريا الشمالية

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أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى قمة سنغافورة والتي كان من المقرر أن تجمعه مع نظيره الكوري الشمالي.

ونقلت "رويترز"، عن "ترامب" قوله إن "القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة لن تتم".

وكان الرئيس الأمريكي أكد في تصريحات سابقة له، أن انعقاد القمة في الثاني عشر من الشهر المقبل سيكون أمرا طيبا للغاية، وأنه إذا ما سارت الأمور في طريقها المقرر، فان ذلك سيكون طيبا بالنسبة لكوريا الشمالية ".

أما كوريا الشمالية فقد ألمحت مؤخرا إلى إمكانية تأجيل القمة الأمريكية/الكورية الشمالية نظرا لوجود خلافات بين الطرفين بشأن الشروط التي تضعها واشنطن لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.



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