الأزهر لأمريكا: الأقصى دونه أرواح المسلمين

24 مايو 2018 - 04:20 م

استنكر الأزهر الشريف، اليوم الخميس صورة ظهر فيها السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي وأمامه لوحة ضمت بناء للهيكل اليهودي المزعوم مكان قبة الصخرة، وشدد على أن القدس ستظل عاصمة للدولة الفلسطينية وأن المسجد الأقصى "دونه أرواح المسلمين".

وقال الأزهر، في بيان له، إنه تابع "باستنكار شديد الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام لاستعراض ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني صورة لمدينة القدس المحتلة دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى بالهيكل المزعوم".

وشدد البيان على أن "هذا التصرف غير المسؤول يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأمريكية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم".

ومضى بيان الأزهر قائلا "مثل هذه التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريخ شيئا وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وسيبقى المسجد الأقصى دونه أرواح المسلمين".

وكان فريدمان قد أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة بعد نشر الصورة التي ظهر فيها وأمامه لوحة تضم بناء للهيكل اليهودي مكان قبة الصخرة، لكن السفارة الأمريكية أصدرت بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن السفير لم يكن يعلم بوجود اللوحة أمامه وقت التقاط الصورة.