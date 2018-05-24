نص رسالة «ترامب» التهديدية لـ«كيم جونج»

24 مايو 2018 - 05:34 م

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الخميس، يبلغه فيها بإلغاء القمة التي كان من المقرر أن تجري في سنغافورة في 12 يونيو، ملمحًا فيها باستخدام الولايات المتحدة لقدراتها النووية.

وفيما يلي نص الرسالة:

عزيزي زعيم كوريا الشمالية

إننا نقدر لكم وقتكم وصبركم وجهودكم المتعلقة بمفاوضاتنا التي جرت مؤخرا والمناقشات بشأن القمة التي سعى الطرفان طويلا لعقدها والتي كان من المقرر أن تجري في 12 يونيو في سنغافورة.

حسب علمنا فإن الاجتماع كان بطلب من كوريا الشمالية، ولكن هذه المسألة لا تعني الكثير بالنسبة لنا، فقد كنت اتطلع كثيرا لأن اجتمع معكم هناك.

ولكن وللأسف ونظرا إلى الغضب الهائل والعدائية الصريحة التي ظهرت في تصريحاتكم الأخيرة، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد هذه القمة المقررة.

وبالتالي أرجو اعتبار هذه الرسالة إبلاغا بأن قمة سنغافورة لن تعقد وذلك لمصلحة الطرفين رغم أنها ليست في مصلحة العالم.

أنتم تتحدثون عن قدراتكم النووية، ولكن قدراتنا هائلة وقوية لدرجة أنني أدعو الله أن لا نضطر أبدا لاستخدامها.

لقد شعرت بأن حوارا بدأ يجري بينكم وبيني، وذلك في النهاية هو ما يهم. وأتطلع بحق إلى لقائكم يوما ما. ولكن في الوقت الحالي أود أن أشكركم على الإفراج عن الرهائن الذين أصبحوا الآن مع عائلاتهم. لقد كانت تلك بادرة جميلة نقدرها بشدة.

في حال غيرتم رأيكم بخصوص هذه القمة المهمة للغاية، الرجاء عدم التردد في الاتصال بي أو الكتابة لي. لقد خسر العالم، وكوريا الشمالية بشكل خاص، فرصة عظيمة للسلام الدائم والازدهار والثروة العظيمين. إن هذه الفرصة الضائعة هي بحق لحظة حزينة في التاريخ.

مع خالص الاحترام

دونالد جاي ترامب

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية