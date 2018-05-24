«الطيب» يشيد بموقف «ميركل» من المسلمين

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انجيلا ميركل

أحمد الطيب

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أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تقديره لموقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرافض للأصوات التي ظهرت مؤخرًا وتدعي أن الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا، مؤكدًا أن هذه الأصوات المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين تقدم تبريرًا للعنف والإرهاب.

وأضاف  "الطيب"، خلال استقباله، اليوم الخميس، فولكر كاودر زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني خلال زيارته للقاهرة، أن المنطقة العربية تدفع ثمن صراع السياسات العالمية التي اختارت أن تجعل المنطقة ساحة لمعاركها على حساب شعوب المنطقة، متابعًا أنه لو أنفقت القوى العالمية جزءًا مما تنفقه على الحروب لمواجهة الفقر والجهل والمرض، لتمكن العالم كله من العيش في سلام لأن هذه المشكلات تمثل بيئة خصبة للصراعات والتطرف والإرهاب.

من جانبه قال كاودر إن فضيلة الإمام الأكبر هو أهم رمز إسلامي، ولذلك فإن ألمانيا تحرص على التعرف على رؤيته في القضايا والمشاكل التي تواجه العالم، مشيدًا بجهوده فضيلته لنشر السلام في العالم، ودوره المهم في مواجهة الإرهاب.


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