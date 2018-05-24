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تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للأهلي

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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رئاسة شرفية

اعتذر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، معبرًا في الوقت ذاته عن اعتزازه بالنادي العريق، إلا أن مواقفه تجاه النادي يتم تفسيرها بشكل خاطئ، حسب قوله.

وقال "آل الشيخ"، في بيان مطول نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني".

وتابع: "كنت حريصًا أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، و يتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي، وهو أمر أحزنني كثيرًا ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شيء".

وكشف: "إلا انني اليوم أجد نفسي مضطرًا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعيًا المولي عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم".


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