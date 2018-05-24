» البطولة العربية.. بث مباشر لمباراة الاتحاد السكندري وتيليكوم

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الاتحاد السكندرى

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

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