استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحة في مسيرات العودة

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غزة

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مسيرات العودة

استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مسيرات العودة وسط قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن الشاب أحمد علي قطوش، 23 عامًا، استشهد في مجمع الشفاء الطبي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وباستشهاد قطوش، يرتفع عدد ضحايا القمع الإسرائيلي للمسيرات السلمية على حدود غزة منذ 30 مارس الماضي، إلى 115 شهيداً.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.


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