صواريخ مجهولة تستهدف مطارًا عسكريًا في سوريا

24 مايو 2018 - 09:23 م

أفادت وكالة أنباء "سانا" الموالية للنظام السوري، بأن مطارًا عسكريًا بالقرب من مدينة حمص تعرض لضربة صاروخية تصدت لها الدفاعات الجوية.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن مصادر قولها إن الأهالي سمعت دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري شرق حمص قرب الحدود اللبنانية.

ويقع مطار الضبعة العسكري قرب قرية الضبعة شمال شرق مدينة القصير جنوب غرب حمص التي يبعد عنها بنحو 30 كيلومترا، ويتكون من 16 حظيرة ومدرج رئيسي واحد يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات، مع ممر مواز بالطول نفسه تقريبا.