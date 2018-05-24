تفاصيل اتصال نائب "ترامب" بـ"السيسي"

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اتصال

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من "مايك بنس" نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن "بنس" أعرب خلال الاتصال عن حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجية مع مصر، وذلك في ظل دورها المحورى في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا في هذا الإطار دور مصر في تهدئة الأوضاع في غزة، فضلًا عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ومن جانبه أكد الرئيس على العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والتي تعتبر إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب الرئيس عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها استعادة الأمن في المنطقة، كما أكد الرئيس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.


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