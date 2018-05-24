«مضوي» مديرًا فنيًا للإسماعيلي

24 مايو 2018 - 10:13 م

أعلن إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، تعيين الجزائري خير الدين مضوي، مديرًا فنيًا للدراويش، خلفًا للبرتغالي بيدرو بارني.

وكان بارني قد تولى مهمة تدريب الفريق في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، وقاد الفريق لوصافة الدوري برصيد 68 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن الأهلي حامل اللقب.

وكان مضوي مديرا فنيا للنجم الساحلي التونسي، قبل أن يتقدم باستقالته، الخميس، لتدريب الإسماعيلي.

ويستعد الإسماعيلي للمشاركة في 4 بطولات الموسم المقبل، هي الدوري وكأس مصر، والبطولة العربية، ودوري أبطال إفريقيا.