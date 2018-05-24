» ماذا قال «البدري» عن «السعيد» في «رامز تحت الصفر»

24 مايو 2018 - 10:31 م

استضاف برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المدير الفني السابق للنادي الأهلي حسام البدري ليكون ضيف الحلقة الثامنة.

وقال رامز جلال عن البدري "ضيفنا النهار ده الضحك ما يعرفش طريق شفايفه، الكآبة هي شعاره في الحياة".

وتحدث البدري عن عدد من لاعبي الأهلي وقال عن مروان محسن "حاله أفضل بكتير"، أما عن عبد الله السعيد فقال إن "ظروفه صعبة".