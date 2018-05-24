10 معلومات مرعبة عن نمر «رامز تحت الصفر»

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نمر «رامز تحت الصفر»
نمر «رامز تحت الصفر»

خالد الشرقاوي

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نمر

mbc مصر

رامز جلال

رامز تحت الصفر

النمر السيبيري

نشرت قناة "mbc مصر" عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مقطع فيديو يحتوي على معلومات خاصة بالنمر الذي يظهر في برنامج "رامز تحت الصفر".

ونرصد في التقرير التالي أبرز تلك المعلومات:

1- اسمه النمر السيبيري ويتواجد فقط في روسيا

2- هو حيوان مهدد بالانقراض

3- يتميز بفرائه الكثيف ولونه الذهبي الباهت

4- حجم النمر السيبيري 180 إلى 320 كيلوجرامًا

5- عددها في روسيا بين 430 - 530 نمرًا.

6- يميل لاصطياد المخلوقات مثل الأيائل والغزلان

7- يصل طوله إلى 3 أمتار

8- يمكن أن يصل عمره إلى 15 عامًا

9- على استعداد للتزاوج طوال العام

10- النمر السيبيري الجائع يأكل 9 كيلو جرامات من اللحوم مرة واحدة

يأتي برنامج "رامز تحت الصفر"، استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية.

وتقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا، حيث يتم توصيلهم إلى مكانٍ ما وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة، حيث يظهر دب مفترس من بين الجليد على مراحل أمام الض?ف ما يزيد من فزعه وخوفه.

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