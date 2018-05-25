» بالفيديو.. هجوم مروع على جماهير ليفربول بـ«كييف»

25 مايو 2018 - 12:24 ص

هاجم عدد كبير من مثيري الشغب، مشجعي ليفربول في كمين مروع قبل نهائي دوري الأبطال في كييف، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزي.

أشارت الصحيفة إلى ان هؤلاء العصابة المكونة من 20 شخصا اقتحمت مطعما في العاصمة الاوكرانية واعتدت على مشجعين من فريق الريدز مما أدى إلى إصابة المشجعين بجروح في الرأس والرقبة.

أضافت الصحيفة أن المشجعين البريطانيين حاولوا حماية بأنفسهم بالطاولات والكراسي في المطعم وألقت الشرطة الأوكرانية القبض على اثنين فقط من هؤلاء المسئولين.

يذكر أن ليفربول سيواجه ريال مدريد، في التاسعة إلا ربع مساء السبت المقبل، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.