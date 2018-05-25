موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة

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الكويت

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المصريون

جابر الاحمد

يواجه منتخب مصر نظيره الكويتي، اليوم، الجمعة، في المباراة الودية المقرر له على ملعب «جابر الأحمد»، ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات كأس العالم.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم بث اللقاء عبر قناة، أون سبورت، والكويت الرياضية.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن المرحلة الأخيرة استعدادا للمونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في إستاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.


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