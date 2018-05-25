"الأعلى للإعلام" يكشف معلومة هامة عن دراما رمضان

25 مايو 2018 - 01:58 ص

انتهت لجنة الرصد والتقييم التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الدكتور سوزان القليني، من إعداد تقريرها الأول، الخميس، عن دراما رمضان، حيث التزمت اللجنة في إعداده بالمعايير التي وضعها المجلس، والتي جاءت متوافقة مع المعايير الدولية، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها النهائي بالتعاون مع لجنة الدراما بعد نهاية رمضان وسيشمل تقييما شاملا للدراما الرمضانية.



وأوضحت مؤشرات التقرير انخفاض معدل المخالفات عن العام الماضي، فيما تركزت غالبيتها في استخدام الألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية والتدخين، حيث أورد التقرير مخالفات جاءت ب16 مسلسلًا وبرنامج واحد، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".



وفي مسلسل سك على إخواتك وردت العبارات الآتية: في حلقة 15 مايو «إيه ده كلسون أمك» كريم عفيفي مخاطبا على ربيع، وفي حلقة 16 مايو «أبوأمك» قالها على ربيع متحدثا بشكل متلعثم كرجل عجوز، وفي حلقة 20-5: سلوى خطاب لأحد شباب القرية «يا خاين يا ابن الخاينة بتراقبني يا ابن الواطية»، وسويلم مخاطبًا الأوفيس بوي «مين الحيوان اللي مشغلك».



وفي مسلسل أيوب حلقة 17 مايو، آيتن عامر تقول لوالدتها «النسوان ابتدت تتمصمص علينا»، وفي حلقة 19 مايو: حوار خادش للحياء العام تم بين منصور وزوجته في غرفة النوم، وفي مسلسل أبوعمر المصري احتوت حلقة 19 مايو على مشهد قتل أمام طفل.



وجاءت في مسلسل ليالي أوجيني عبارة: «أنت ما ينفعش تعوزي إنتي تتعازي بس، أنتِ مينفعش تكوني غير ليا يا زبالة علشان كفاية إني رضيت بيكي».



وفى مسلسل قانون عمر حلقة 17 مايو يقول أحد المساجين لحمادة هلال وهو يرتدى بشكيرًا أبيض ماسحًا على رجله «عايز اتمسح فيك» ويحاول نزع البشكير ويقول له «اقلع بقا البشكير ده».



أما مسلسل نسر الصعيد، ففي حلقة يوم 19 مايو يرد محمد رمضان على الشاب الذي يسخر منه ويقول له «يا راجل» فيرد عليه «يا مرة»، بما يمثل ألفاظًا نابية وأسلوبًا ركيكًا في الحوار، بجانب إيحاءات جنسية ومشاهد خادشة للحياء.. وفي حلقة يوم 20 مايو يداعب محمد رمضان زوجته وفاء عامر قائلًا: «قومي إطفي النور.. الليلة دي ليلة قمرية ومبروكة وشكل العيال هيزيدوا واحد»، بجانب تكملة الحديث في المشهد.

