ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار "ماكونو" لـ 19 شخصا

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ارتفع عدد المفقودين جراء إعصار «ماكونو» المداري في أرخبيل سقطرى اليمني إلى 19 شخصا، في وقت تعاني الجزيرة اليمنية من شلل في مناحي الحياة.
وقالت مصادر يمنية، في تصريحات أوردتها قناة «سكاي نيوز» اليوم الخميس، إن عدد السفن الغارقة والجانحة في الأرخبيل بلغ 7 سفن، من بينها أربعة مخصصة للصيد.
وأضافت المصادر أن 70 في المئة من الأرخبيل بات خارج نطاق الاتصالات بسبب انقطاع الشبكات، هذا وأجلت طواقم الدفاع المدني في جزيرة سقطرى عشرات العائلات في مدينة حديبو إلى مراكز إيواء حكومية.
وهب إعصار ماكونو على جزيرة سقطرى اليمنية أمس وتسببت في فيضانات غمرت قرى وأحياء في الجزيرة الواقعة في بحر العرب.

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