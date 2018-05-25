» كلوب يكشف معلومة هامة عن نهائي دوري الأبطال

25 مايو 2018 - 04:14 ص

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي جاهزية كل من جيمس ميلنر وإيمري كان، لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد غد السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في النسختين السابقتين.



وقال كلوب- في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول -: «ميلنر جاهز، وإيمري كان مفاجأة، أخبرني بأنه سيعود، لقد حاول، وهذا ما سنخبر به الناس».



وأضاف: «كنا نظن أنه سيكون صعبًا، لكنه عاد من اليوم الأول وكان يبدو جاهزًا تمامًا، يشعر بحالة جيدة، وفي اليوم التالي كان جيدًا، الآن يتدرب بشكل طبيعي، إنه خيار جيد لنا ولهذا السبب هو معنا».

