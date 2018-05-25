تعليق ناري لـ"صلاح" على تصريحات "رونالدو"

25 مايو 2018 - 04:18 ص

رفض المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يوم الخميس، حصر المنافسة بين فريقه وريال مدريد الإسباني على لقب دوري أبطال أوروبا لتكون شخصية بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال في تصريح صحفي، إن المنافسة بينه وبين رونالدو ليست شخصية، وهي منافسة من أجل التتويج ببطولة قارية هامة هي أبطال أوروبا، وأن كل منهما يسعى لتحقيق المجد لفريقه.



وأضاف، "عند التحدث عن رونالدو أو ميسي يكون الأمر مختلفًا فهما ثنائي بمستوى رائع لسنوات، رونالدو وأنا في كامل تركيزنا من أجل التتويج الأوروبي وليس أي منافسة أخرى".



واختتم المهاجم المصري تصريحاته قائلًا "أنا متحمس للغاية، ومستعد للفوز بأبطال أوروبا".



ويلتقي ليفربول بنظيره ريال مدريد بعد غد السبت على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويتصدر رونالدو هدافي أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا وصنع هدفين، فيما يأتي صلاح في المركز الثاني برصيد 10 أهداف وصنع 4 لزملائه.

