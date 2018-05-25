حادث مروع بين 3 سيارات أعلى كوبري أكتوبر

25 مايو 2018 - 09:55 ص

أصيب 5 أشخاص فى حادث مرورى مروع بين 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر المؤدى إلى منطقة مدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقواتها لإزالة آثار الحادث وغلق الطريق جزئيًا، إلى أن تمت إزالة.

والمصابون هم "عمر المنير جلال، وسمير خزام"، أردنيا الجنسية وثالث لم يتم التعرف عليه، وكانوا يستقلون السيارة رقم "ب ل 1342"، واثنان مصريان وهما: "إبراهيم عصام الدين 23 سنة طالب مقيم بمنطقة غمرة، وعصام الدين سيد، 67 سنة، مدرس بالمعاش"، وكانا يستقلان السيارة رقم "م ل ج 485".

وعلى الفور إلى مكان الحادث 3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج.



