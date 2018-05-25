دراسة: شرب الخمر وأكل الخنازير يصيب بالسرطان

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عمرو محمد
أكدت دراسة قام بها باحثون، أنه يجب التوقف تمامًا عن شرب الخمر وأكل الخنزير؛ لتجنب الإصابة من مرض السرطان.
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