مخادع ينتحل صفة رئيس وزراء أرمينيا ببريطانيا

25 مايو 2018 - 10:00 ص

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن أن شخصين روسيين قاما بانتحال دور دبلوماسي في بريطانيا، وأدى أحدهم دور رئيس وزراء أرمينيا، والشخصان هما أليكسي ستولياروف، وفلاديمير كوزنيتسوف، المعروفان على الإنترنت باسم "فوفان" و"لكزس".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، أن وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون تلقى اتصالًا هاتفيًا من مخادع روسي أوهمه أنه رئيس وزراء أرمينيا، وأن جونسون "أدرك أنها كانت خدعة وأنهى المكالمة".

وذكرت الصحيفة ،إن الشخص المزيف طلب مشورة جونسون من أجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، موضحة أن جونسون بارك للشخص المخادع، ظانا أنه نيكول باشينيان، الذي انتخب رئيسا لوزراء أرمينيا مؤخرا ، وقال الشخص المخادع إنه يأمل بألا يقوم بوتين بتسميمه، على غرار ما فعله بالعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا ، فيما رد جونسون بعد ضحكه، بأنه لا يعتقد بوجود حرب باردة جديدة مع موسكو .



